Denizli'nin en büyük stadyumu olan Atatürk Stadyumu, Denizlispor'un kendi sahasında yaptığı maçlarda ev sahipliği yapar. Stadyum, 1987 Yılında yapılmıştır. Atatürk stadyumunda yapılan ilk futbol maçı, 1982 Yılında gerçekleşmiştir. Bu maçın tarafları Denizlispor ve Eskişehirspor olmuştur. Stadyumla ilgili ilginç özelliklerden biri, ülkemizde tel örgülerin kaldırıldığı ilk stadyum olmasıdır. Ayrıca Atatürk adı verilen ilk stadyum da burasıdır. Stadyumun yenilenmesi yönünde gelen talep ve eleştiriler üzerine 2011 Yılında Stadın açık tribünleri ile kale arkasının kapasitesinin arttırılması yönünde karar alınmıştır. Bu kararla hedeflenen koltuk kapasitesi 25.000 kişiliktir. Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların 2012 Haziran Ayında yapılması planlanmışsa da bir yönetim değişikliği sonucunda bu plan uygulanamamıştır.

Denizli Atatürk Stadyumu nerede?

Denizli Atatürk stadyumu, Denizli'nin Pamukkale İlçesinin Kuşpınar Mahallesindedir. Stadyumun yapılış tarihinin çok eski yıllara dayanması nedeniyle artık şehir merkezinde kaldığı söylenebilir. Bu nedenle stadyuma ulaşım çok rahat şekilde sağlanır. Toplu taşıma araçları ile stadyuma gidilebilir. Özel araçlar için de çevrede otoparklar bulunur.

Denizli Atatürk Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Denizlispor'un 2018-19 1. Lig sezonunda şampiyon olmasından sonra stadyumda bazı yenilemeler yapılmış ve kapasite artırılmıştır. 14.979 kişilik olan kapasite, 13 Haziran 2019 tarihinde başlayan yenileme çalışmaları sonunda 18.745'e çıkmıştır.

Denizli Atatürk Stadı kaç kişilik?

Denizli Atatürk Stadyumunun toplam koltuk kapasitesi 18.745 kişiliktir. Tribünlerin tamamı koltuklu olarak tasarlanmıştır. engelli vatandaşlarımıza özel bir tribün de mevcuttur.