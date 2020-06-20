Denizli Atatürk Stadı dezenfekte edildi

Yukatel Denizlispor’un Süper Lig’in 28. haftasında bugün Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Denizli Atatürk Stadı’nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından Atatürk Stadı’nda futbolcu ve görevlilerin kullanacağı alanlar dezenfekte edildi.

Ekipler, stadın giriş ve çıkış noktaları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve gözlemci odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odasında temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.