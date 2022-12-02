2021/2022 sezonunda Belçika Jupiler Pro Lig'de Royale Union Saint Gilloise forması giyen Türk asıllı oyuncu Deniz Undav adeta lige damga vurmuştu.





26 yaşındaki oyuncu ligde sahaya çıktığı 33 karşılaşmada 25 kez gol sevinci yaşarken 10 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

40 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezon Belçika ekibiyle tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıkan Deniz Undav, 27 kez topu filelere gönderirken, 13 kez de asist yaptı.

PERFORMANSI ONU PREMIER LİG'E GÖTÜRDÜ

Deniz'in bu performansı Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çekti. Birghton, geçen sezon başarılı golcüyü transfer ederek sezon sonuna kadar US Gilloise'de kiralık olarak devam etmesini kabul etti.

7 milyon Euro karşılığında Birghton'a transfer olan Deniz, bu sezon ligde sekiz maçta 94 dakika forma şansı buldu. 26 yaşındaki oyuncu Carabao Cup'ta ise iki maçta görev alırken bir kez de gol sevinci yaşadı.





GALATASARAY İDDİALARI

Sezon başında gol yollarına Mauro Icardi ve Haris Seferovic'i transfer eden Galatasaray , Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e yollarken, Bafetimbi Gomis'i ise kadroda tutmuştu.

Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Deniz Undav olmuştu.

DENİZ'İN YENİ KULÜBÜ BELLİ OLUYOR

Sky Sports'ta yayınlanan Transfer Güncellemesi programına katılan Gazeteci Florian Plettenberg, Deniz Undav için Bundesliga'ya transfer olabileceğini söylemişti.





Yine Sky Sports'ta yer alan habere göre, yıldız oyuncu için harekete geçen Alman ekibinin Hertha Berlin... Ligde küme düşme potasında yer alan Hertha Berlin'in, Birghton ile temasa geçtiği ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırabileceği ifade edildi.