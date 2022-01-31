Belçika'da Union Saint-Gilloise forması ile sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çeken Deniz Undav'ı, Premier Lig ekibi Brighton kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Deniz Undav transferinin gerçekleştiği ve futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Golcü futbolcunun sezon sonuna kadar Union Saint-Gilloise'de kiralık olarak forma giyeceği ve gelecek sezonun başında takıma katılacağı duyuruldu.

Oyuncunun transferi hakkında açıklama yapan Brighton teknik direktörü Graham Potter, "2022/23 sezonuna hazırlanırken, gelecek yazdan itibaren onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz." dedi.

Bu sezon takımında 27 maçta forma giyen golcü futbolcu, 19 gol ve 10 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Trabzonspor iddiası

Deniz Undav'ın ismi transfer döneminde Trabzonspor ve Sampdoria ile de anılmıştı. Golcü futbolcu transfer iddiaları hakkında Sudpresse'ye verdiği röportajda, "Sezon sonuna kadar Union'da kalacağım. Gerçekten burada kalmayı istiyorum. Çünkü bu takımla güzel şeyler başarabiliriz ki ben de buna odaklandım" ifadelerini kullanmıştı.



