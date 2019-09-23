Deniz Türüç’ün inancı tam

Kayserispor’dan transfer edilen ve kısa sürede ilk 11’deki yerini alan Deniz Türüç, Ankaragücü karşısında çok iyi bir performans göstermişti.

23 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Deniz Türüç’ün inancı tam

Kayserispor’dan transfer edilen ve kısa sürede ilk 11’deki yerini alan Deniz Türüç, Ankaragücü karşısında çok iyi bir performans göstermişti.

Deniz, Zanka’nın beraberliği getiren golü öncesi korneri kullanan isimdi.

Maç boyunca 5 çalım girişiminin 4’ünde başarılı olan Deniz, Instagram’da, “Bazı maçlar böyle çok savaşarak kazanılır ve değeri sonradan anlaşılır. 3 puan almak çok önemliydi. Allah’ın izniyle haftaya derbide çok önemli işler yapacağımıza tüm yüreğimle inanıyorum. Desteğinizden dolayı teşekkürler” diye yazdı.

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