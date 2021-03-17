Deniz, 77'de de Giuliano'nun attığı golün asistini yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun performansı Başakşehir'in maçı uzatmalara taşımasını sağladı ama final gelmedi.

Giuliano girdi ve attı...

Başakşehir'in yıldız orta saha oyuncusu Giuliano 77’de Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten hemen sonra Deniz Türüç'ün pasında skoru 2-2'ye getirdi. Brezilyalı futbolcu, Turuncu-Lacivertliler adına hücuma hareketlilik getirirdi.

Edin Visca etkisiz kaldı

Uzun bir sakatlık süreci geçiren Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, ligde Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında sonradan oyuna girmişti. 31 yaşındaki yıldız, 10 Ocak'taki Ankaragücü maçının ardından ilk kez 11'de başladı ama maç eksiği nedeniyle etkisiz kaldı.