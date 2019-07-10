Transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri olan ve 3 Büyükler'in transfer listesinde olan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu ve hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Türüç'ün açıklamaları:

"Her şeyin ortasında olmak bir taraftan güzel. Daha önemlisi, doğru haberlerin çıkması. Her haber doğru değil. Göz önünde olmak gurur verici bir şey."

"Bir kulüp ismi vermek doğru olmaz. Başkan ve menajerim bu konudan haberdar, gerekli görüşmeler yapılıyor. Hangi oyuncu büyük kulüplerde istemez ki? Benim de hayalim. Hayırlısı neyse o olsun."

"Önce kulüple anlaşılmalı, sonra oyuncuyla anlaşılır. Henüz oralarda değiliz daha. Benim konum futbol oynamak, o konular yönetimin konusu."

"Benim hiçbir zaman 'Türkiye'de bu kulübü' istiyorum diye bir duygum olmadı. Küçükken Hollanda ve İngiliz futbolunu takip ediyordum. Şunu seçmiştim dersem yalan olur."