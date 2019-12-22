Süper Lig'in 16.haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe'de maçın ardından sarı-lacivertli oyunculardan Deniz Türüç'ün açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç şu ifadleeri kullandı;

"Önemli 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Kolay maç olmadığını biliyoruz. Puanlar kaybeden takımlar oldu. Galatasaray yenildi, Beşiktaş yenildi, geçen hafta biz yenildik. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. En önemlisi yarışmanın içinde kalmak. Taraftar bu güveni verdiğimiz ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Takım nerede isterse ben orada oynarım"

Deniz Türüç, "Burada uzun bir maratondayız. Sakatlık oluyor, cezalı olanlar oluyor, formsuzluk oluyor... Her şeyden önemlisi takım. Hocanın ve takımın nerede ihtiyacı varsa bu güzel kulüp için oynamaya hazırım. 10 numara da oynarım, sol bekte de. Takım nerede isterse ben orada oynarım. Büyük takıma gelmek kolay değil. Her şey farklı. Hocamla konuştum ve benden memnun olduğunu söyledi. Bunlar benim için önemli. Yaklaşık 20 maçımız var. 20 maç alırsak şampiyonuz. O kadar gerçekçi olalım. Kayserispor'da 10 numara da oynadım, sağ açıkta oynadım"

"Başkanın ne konuştuğunu söylemek benim görevim değil"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonu soyunma odasına gelerek takımı tebrik ettiğini ifade eden Deniz Türüç, "Kazandıktan sonra her şey çok güzel. Başkanımız soyunma odasına geldi ama ne konuştuğunu söylemek benim görevim değil, bana yakışmaz" dedi.

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) -