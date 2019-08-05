Deniz Türüç'ten Kayserispor'a veda mesajı

Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç, 4 sezon formasını giydiği Kayserispor için veda mesajı yayınladı.

05 Ağustos 2019, Pazartesi 06:01
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Deniz Türüç'ten Kayserispor'a veda mesajı

Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç, 4 sezon formasını giydiği eski takımı için veda mesajı yayınladı.

Başarılı oyuncu, “4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcımda pay sahibi olan bu güzel şehir, benim ikinci memleketim oldu. 4 sezon boyunca takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım, yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim” dedi. 

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