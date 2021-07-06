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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

Fenerbahçe, İrfan Can'ı 11 milyon Euro'ya aldı. Ancak bunun 4 milyon Euro'su, Deniz'in Başakşehir'e satışıyla kulübün yeni sezon bütçesine 'harcama limitleri' kapsamında artı olarak döndü.

06 Temmuz 2021, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

Fenerbahçe , geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi, ezeli rakibi Galatasaray ve Marsilya'nın arasından sıyrılarak kadrosuna katmıştı. Aslan'ın ve Fransızlar'ın 4.5 milyon Euro teklif ettiği İrfan Can için normalde Cim Bom'la anlaşılmıştı. Kanarya devreye girdi ve 7 milyon Euro teklif etti. Başakşehir, Aslan'la ikili ilişkilerinin de bozulmaması adına bunu kabul etmedi. Kanarya da rakamı 11 milyon Euro'ya yükseltip, kiralık gönderdiği Deniz'i de sezon sonunda 4 milyon Euro bonservisle bırakabileceğini söyledi.


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Yani 7 milyon Euro...

Taraflar bu konuda o zaman el sıkıştı ve yaklaşık 3 gün önce de Deniz resmen Başakşehirli oldu. Deniz'den gelen 4 milyon Euro da Sarı Lacivertliler'in harcama limitleri kapsamında bütçesine artı olarak geri dönerken, İrfan Can da 7 milyon Euro'ya alınmış oldu. (Not: 1 Euro=10,29 TL)

Çağrı Davran


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