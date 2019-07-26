Fenerbahçe ile Galatasaray, Vedat Muriç’in ardından Deniz Türüç transferi için de karşı karşıya geldi. İki takım da tekliflerini Kayserispor’a iletti. Kayseri cephesi ise önerilen rakamların daha da artmasını istiyor. Ancak Sarı- Lacivertliler’in yeni bir teklif yapmaya niyeti yok. Fenerbahçe’nin para olarak 4 milyon Euro’nun üstünekesinlikle çıkmayacağı, bu rakamın yanı sıra takas seçeneğinin de açık tutulduğu kaydedildi.