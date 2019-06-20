FANATİK’in dünkü haberinde teknik direktör Fatih Terim’in, yakından tanıdığı futbolculardan biri olan ve daha önce de çok istediği Kayserispor’un 10 numaralı kanat oyuncusu Deniz Türüç’ü bizzat aradığı ve “Seni takımımda görmek istiyorum” mesajını ilettiği ifade edilmişti. 26 yaşındaki futbolcuyu, A Milli Takım kadrosuna ilk alan ve oynatan isim olan Terim’in bu talebini yerine getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor kulübüyle temasa geçerken, Deniz’de geleceğiyle ilgili olarak sadece FANATİK’e konuştu. Tecrübeli futbolcu, büyük bir takımda oynamak istediğini üstü kapalı olarak ifade ederken, gelecek sezon başka bir takımda kariyerine devam edebileceğini söyledi.

Milli futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Kayseri formasıyla 26 lig maçında 3 gol atarken, 5 de gol pası verdi.

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‘Sözleşmeli bir oyuncuyum’

26 yaşındaki hücum oyuncusu, “Hakkımda her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz da birçok haber çıkıyor. Adımın anıldığı camialar, büyük camialar. Sözleşmeli bir oyuncuyum. Bu konularla kulübüm ilgileniyor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Bir şeyler var ve bir şeyler olduğunu biliyorum. İyi şeyler olacağına inanıyorum. Kedimi her seviye için hazır hissediyorum. Eğer gidersem, umarım hem benim hem de Kayseri için iyi bir transfer süreci yaşanır” ifadelerini kullandı.

Ömer Necati Albayrak

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