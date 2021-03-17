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Deniz Türüç yine uçuşta

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Başakşehir'de takım olarak kabus gibi bir sezon geçiren Deniz Türüç bireysel performansıyla ise yine milli takıma seçilmeye aday.

17 Mart 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Deniz Türüç yine uçuşta

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Başakşehir'de takım olarak kabus gibi bir sezon geçiren Deniz Türüç bireysel performansıyla ise yine milli takıma seçilmeye aday.

Beşiktaş'a dört günde 2 gol 1 asist

Başakşehir'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta da forma giyen Deniz Türüç, Manchester United maçındaki 1 gol, 1 asist performansıyla göz kamaştırmıştı. Beşiktaş karşısında da 4 günde oynanan iki maçta 2 gol, 1asistlik bir form grafiği yakalayan milli futbolcu, Şenol Güneş'ten davet bekliyor.

9 milli maçta 2 gol 2 asist

Milli Takım kariyerinde de çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asistlik istatistik yapan Deniz'in yine aday kadroda olacağı belirtiliyor.


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