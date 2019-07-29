Deniz Türüç transferinin detayları belli oldu

Avusturya’da Galatasaray yönetimi ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, 3 milyon euro bonservis ve 20 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor’un kiralık olarak verilmesi karşılığında el sıkıştı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in de bu teklifi olumlu karşıladığı öğrenildi. ayrıca Cim Bom’un, tecrübeli sağ kanat oyuncusuna da senelik 1.8 milyon euro ödeyeceği bilgisine ulaşılırken Deniz’in de 3 yıllık kontrat talep ettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.