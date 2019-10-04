Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, taraftardan özür diledi ve ''Öncelikle taraftarımızdan özür diliyoruz. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti, planlarımız çok farklıydı. İlk yarı coşkulu ve istekliydik. Rakibe ilk yarı bir pozisyon geldi ve gol oldu.'' dedi.

Şampiyonluk istediklerini ifade eden başarılı oyuncu, ''İkinci yarıya gelirsek topun üstünlüğü bizdeydi, 3-4 tane pozisyon yakaladık. Bunları gole çevirmemiz lazımdı. Taraftarımızdan özür diliyoruz, her şey daha iyi olacak. Bir mağlubiyetle şampiyonluk yolunda olmamız değişmeyecek.'' diye konuştu.

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