Deniz Türüç, milli bir sporcu olmakla birlikte şu anda iyi bir kariyere sahip durumdadır. Başakşehir takımında forma giymeye devam eden futbolcu kariyerinde birçok takımın formasını giymiştir. Hollanda doğumlu olup orada futbol hayatına başlamıştır. Deniz Türüç 2012 yılında profesyonel futbol hayatına başlamıştır. Deniz Türüç futbol hayatına nerede başladı? Hangi takımlarda forma giydi?

Deniz Türüç nereli?

Deniz Türüç Hollanda doğumlu olan bir oyuncudur. Futbol hayatına Hollanda’da Enchedese takımında başlayarak kariyerinde yükselmiştir. Hollanda’da doğan ve orada futbol kariyerine başlayarak şu an için Başakşehir için oynamaktadır.

Hollanda’nın Enchede kentinde doğan ve bulunduğu yerin takımında kariyerine başlayan oyuncu, milli takımda da görev almaktadır. Kariyerinde ilk olarak profesyonelliğe Go Ahead Eagles takımında 2012 yılında başlamıştır. 2012-2013 yılları arasında profesyonel olarak kontrat imzalayarak Eredivisie takımında 22 maç oynamıştır.

Hollanda doğumlu olan Türk oyuncu, milli takım olarak Türkiye takımını seçmiştir ve milli takım formasını giymeyi sürdürmektedir. Türkiye’de ilk olarak Kayserispor takımında görev almaya başlamıştır. Daha sonrasında Türkiye takımlarında görev yaparak kariyerine devam etmiştir.

Deniz Türüç kaç yaşında?

Deniz Türüç, 29 Ocak 1993 yılında doğmuştur. 27 yaşında olan oyuncu erken yaşta profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Hollanda takımlarının ardından 22 yaşında Türkiye’de oynamaya başlamıştır.

2015-2016 sezonunda Go Ahead Eagles takımında 500 Bin Euro bonservis bedeli ile Kayserispora transfer olmuştur. 1993 doğum olan oyuncu genç yaşta hızlı bir kariyer gelişimi sağlamıştır. Hakan Kutlu yönetiminde ki takım içinde ilk 11’in değişmez oyuncuları arasında yerini almıştır.

Deniz Türüç hangi takımlarda oynadı?

Oyuncu ilk olarak Hollanda da doğduğu bölgenin takımı olan Enchedese takımında futbol hayatına başlamıştır. Ardından FC Twente ile De Graafschap takımlarında oynamıştır. İlk olarak profesyonel oyunculuğunun başlaması ise Go Ahead Eagles takımı ile birlikte olmuştur.

Profesyonel oyunculuk hayatına başlayan oyuncu başarılı maçlar geçirerek 2012-2013 sezonlarında Eredivisie takımında devam etmiştir. 3 sezon boyunca bu takım ile başarılı bir kariyere sahip olan oyuncu tekrardan transfer olmuştur.

Türkiye takımlarından ilk olarak Kayserispor’a 500 Bin Euro transfer ücreti ile gelmiştir. Oyuncu, 22 yaşında Türkiye takımlarına transfer olmuştur. Genç oyuncu, teknik direktör tarafından ilk 11’in vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır.

Oynamış olduğu 3 sezon boyunca burada başarılı bir orta saha kariyeri geçirmiştir. Şu anda oynamakta olduğu takım olarak İstanbul Başakşehir takımı ile de başarılı kariyerine devam etmektedir.

Deniz Türüç, milli takımda da başarılı kariyerini sürdürmektedir. Orta saha oyuncusu, milli takım maçlarında teknik direktörler tarafından tercih edilmektedir. Başarılı oyunculuk hayatı ile hem mili takımda hem de Başakşehir takımında oynamaktadır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Fenerbahçe ’den kiralık olarak İstanbul Başakşehir’de oynayan oyuncu, Fenerbahçe ile 1,6 Milyon Dolar olarak aylık bedelinde anlaşmıştır. Uzun bir anlaşmaya uğraş sonrasında aylık bedeli belirlenen oyuncu, İstanbul Başakşehir takımına kiralanmıştır.

Fenerbahçe’den kiralanmış oyuncu, güncel olarak İstanbul Başakşehir takımda oynamaktadır. Fenerbahçe teknik direktörünün ısrarla istediği Deniz Türüç, İstanbul Başakşehir’e kiralanmıştır. Güncel bedeli olarak belirlenen fiyat ise 3 Milyon Euro’dur.

Deniz Türüç’ün Türkiye Kariyeri

Futbolculuk kariyerine Hollanda da başlayan oyuncu, hızlı bir şekilde profesyonel olmuştur. Oyuncunun Türkiye’ye gelmesi ve milli takımda oynamaya başlaması ise 2015-2016 sezonunda başlamıştır.

Kariyerine devam eden oyuncu kiralık olarak İstanbul Başakşehir’de oynamakta olup, Fenerbahçe ile maaş anlaşmasını imzalamıştır.

Deniz Türüç ve Milli Takım

Deniz Türüç, milli takımda orta saha alanında görev almaktadır. Milli takım maçlarında görev almaktadır ve beğeni kazanan bir performansa sahip durumdadır. Kayserispor ile başlayan Türkiye’de ki futbol kariyeri, milli takımla devam etmektedir.