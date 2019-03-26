Deniz Türüç müthiş döndü

Fatih Terim döneminde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen, ancak Lucescu’nun son takımında yer almayan Deniz Türüç, Şenol Güneş’in gözdesi olmaya aday.

Kayserispor forması altında gösterdiği başarılı performansın ardından Şenol Güneş görevindeki ilk aday kadrosunda yer alan 26 yaşındaki futbolcu Moldova karşısında kariyerinde bir ilki yaşadı, Ay-Yıldızlılar’la sahaya 11’de çıktı.

Hocasının kendisinden istediklerini harfiyen yerine getiren Deniz, 53. dakikada Cenk Tosun’un attığı golün asistini şık bir ortayla yaptı. 70’te ise aynı güzellikte bir ortayla daha Kaan Ayhan’a gol attırdı. Sahada kaldığı süre boyunca mücadelesi ve hırsıyla alkış alan isimlerden biri olan Kayseri’nin yıldızı, milli takımın vazgeçilmezlerinden biri olabileceğini gösterdi.

‘En özel gün’

4. milli maçında ilk kez skora katkı yapmayı başaran Deniz, “Benim için çok özel bir gündü. Çok mutluyum. Umarım Milli Takım’a her zaman katkı verebilirim. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.