Deniz Türüç: İyi olan oynuyor!

Fenerbahçe’de ilk yarının son haftalarında Deniz Türüç önemli bir çıkış yaptı. Kupa maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendiren ve ligde de 11’e giren başarılı oyuncu, Sivas deplasmanı sonrası Rize’de de güzel bir gole imza attı. Formayı kapmak için çok çalıştığını söyleyen Deniz, “Her şeyin başı bu. Ayrıca takıma alışmak da önemliydi. Alışınca her şey rahat oluyor. Kendinize güvenmek de önemli. Öz güvensiz biraz zor oluyor. Hocamız da şunu gösterdi; iyi olanı oynatıyor, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

‘Devre arası kötü oldu!’

Hiçbir zaman bireysel olarak düşünmediğini belirten milli futbolcu, takımın başarısının önemli olduğunu söyledi. Deniz Türüç, “Kupayı da sayarsak 3’te 3 yaptık. Bu açıdan devre arası kötü zamana denk geldi. İyi bir takımız. Gustavo olsun, Emre abi olsun, yetenekli ve genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların iyi bir karışımı var. Takım iyi oldukça biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki gol atınca mutlu oluyorsun seviniyorsun ama bundan daha önemlisi olan takım. Keşke Sivas’ta gol atamasaydım ama kazansaydık” dedi.

‘Surat assan ne olacak?’

Başarılı futbolcu, yedek kalmayı asla sorun etmediğini belirterek şunları söyledi: Pozitif bir insan olduğumu söylemiştim. Surat assan, kavga etsen hocayla eline ne geçecek ki? Öyle yapacağına idmanlarda kavga etmen gerekiyor, zorlaman gerekiyor. Yenildiğinde kavga etmen lazım. Saha içinde her zaman takım arkadaşlarıma kim olursa olsun dürüst olmaya, yeteneğimle beraber takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen bir gol olur, bazen bir asist olur, bazen önemli bir top çıkararak olur, çok koşarak olur.