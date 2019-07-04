Deniz Türüç harekatı

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın sözleşmesini uzatan Kayserispor’da, artık tek gündem Deniz Türüç... 26 yaşındaki gurbetçi yıldızın 1 senelik kontratı kaldı ve Galatasaray ciddi şekilde devrede. Fatih Terim, A Milli Takım’dan öğrencisini mutlaka takımında görmek istiyor, ancak Kayserispor’a resmi bir teklif yapılmış değil. Başkan Erol Bedir ise hem oyuncunun kafasının karışmasını önlemek, hem de gelecek sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için harekete geçti. Deniz ile özel bir görüşme gerçekleştiren Bedir’in, “Kontratını uzatalım, ücretinde de iyileştirme yapalım. Ciddi teklif gelirse, zaten önünü kapamayız” dediği öğrenildi.

O madde düşecek

Deniz Türüç’ün düşünmek için zaman istediği ve önümüzdeki günlerde kararını Başkan Erol Bedir’e ileteceği belirtildi. Ancak yıldız kanat oyuncusunun öncelikli şartının, mevcut kontratındaki 10 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini en az yarı yarıya düşürülmesi olduğu öğrenildi.

Miguel Lopes bitiyor

Kayserispor’da Miguel Lopes transferi bitiyor... Akhisar’ın başarılı sağ beki ile uzun süredir görüşen Sarı- Kırmızılılar, oyuncuncuyu büyük ölçüde ikna etti. Kulüplerin arasındaki görüşme de noktalanmak üzere. 32 yaşındaki Portekizli futbolcu geçen sezon çıktığı toplam 31 resim maçta 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

Ömer Necati Albayrak