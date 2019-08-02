İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Deniz Türüç'ün transferi konusunda Kayserispor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Deniz Türüç için kulübü Kayserispor ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmelerle transferin neticelendirileceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."