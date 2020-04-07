Deniz Türüç: Emre ağabeyin bilgisi inanılmaz

Deniz Türüç, Fenerbahçe’de güzel bir aile ortamı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Bu kulübün büyüklüğünü herkes biliyor. Bugün yapabildiklerimizi, tarzımızı her şeyi Fenerbahçe’ye borçluyuz” dedi. Deniz Türüç, Emre Belözoğlu’nu örnek aldığını söyleyerek, “40 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan az insan vardır. Şu anda da çok iyi. Ondan çok şey öğreniyorum. Takımda herkes, o konuştuğunda dinliyor. Taktik açıdan çok güçlü biri. Futbol bilgisi inanılmaz” diye konuştu.