Deniz Türüç: Emre ağabeyin bilgisi inanılmaz

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, kaptan Emre Belözoğlu’nu örnek aldığını söyledi. Deniz Türüç, “40 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan az insan vardır. Şu anda da çok iyi. Ondan çok şey öğreniyorum. Futbol bilgisi inanılmaz” ifadelerini kullandı.

07 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Deniz Türüç: Emre ağabeyin bilgisi inanılmaz

Deniz Türüç, Fenerbahçe’de güzel bir aile ortamı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Bu kulübün büyüklüğünü herkes biliyor. Bugün yapabildiklerimizi, tarzımızı her şeyi Fenerbahçe’ye borçluyuz” dedi. Deniz Türüç, Emre Belözoğlu’nu örnek aldığını söyleyerek, “40 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan az insan vardır. Şu anda da çok iyi. Ondan çok şey öğreniyorum. Takımda herkes, o konuştuğunda dinliyor. Taktik açıdan çok güçlü biri. Futbol bilgisi inanılmaz” diye konuştu.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...