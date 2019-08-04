Deniz Türüç: Büyük işler başaracağım

Vedat Muriç transferinde ezeli rakibi Galatasaray’ın önüne geçmeyi başaran Fenerbahçe, yine Sarı-Kırmızılılar’ın listesindeki bir başka isim olan Deniz Türüç transferinde de mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok istediği milli futbolcu, takımı Kayserispor’un kamp yaptığı Avusturya’dan döndü, sağlık kontrolünden geçip Sarı-Lacivertli takıma 3 yıllık imza attı. Deniz, bu transferden yıllık 1.6 milyon Euro kazanç sağlarken, Fenerbahçe’nin Kayserispor’a bonservis bedeli olarak 3.5 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

Kontrolden de geçirildi

Havalimanında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki’nin karşıladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu, “Fenerbahçe büyük bir kulüp. Onlar beni, ben de onları çok istedim. Bu nedenle Fenerbahçe’yi tercih ettim. Burada büyük işler başaracağımdan eminim. Tüm arkadaşlarımla birlikte elele verip takımımızı şampiyonluğa taşımak istiyorum” ifadesini kullandı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Deniz’in, dört gözle sezonun başlamasını beklediği bildirildi.