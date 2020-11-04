Deniz Türüç: Bu platformda oynamak çok farklı

Başakşehir'in etkili oyuncularından Deniz Türüç, Manchester United zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Türüç, "İyi oyunla 3 puan aldığımız için ülke puanına katkı verdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı

Deniz Türüç, "Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ve PSG'ye karşı iyi oyun oynadık ama maalesef puanla sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oyun oynadık 2 tane de gol bulduk. İkinci yarı ister istemez skorla birlikte geri çekiliyorsun."

"İyi oyunla 3 puan aldığımız için ülke puanına katkı verdiğimiz için çok mutluyuz. Buradan tur atlayabilirsek ya da Avrupa Ligi'ne kalabilirsek bizim için çok iyi olur. Ama bu platformda oynamak çok farklı bir şey." şeklinde konuştu