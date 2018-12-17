Deniz Türüç bir döndü pir döndü

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Kayserispor'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 85 dakika oyun alanında kalan Deniz Türüç, galibiyet sonrası adeta kendinden geçti.

Maçın bitiş düdüğü ile takım arkadaşlarına sarılarak 3 puanın coşkusunu yaşayan Deniz Türüç, sonrasında kuzey kale arkasına gitti. Burada takım arkadaşları ile birlikte "Güzeller içinde bir seni seçtim" ve "Pınarbaşı Burma Burma" şarkıları eşliğinde coşan Deniz Türüç, son olarak da tribüne çıkıp taraftarlar ile birlikte "Böyle oynayın canımızı verelim" sloganı attı.

Deniz Türüç, ligin 6.haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrasında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. 3 hafta önce yeniden sahalara dönen Deniz Türüç, Kayserispor'un son 2 galibiyetinde mücadelesi ile önemli rol oynadı.

İHA