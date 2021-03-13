Deniz Türüç, Beşiktaş savunmacılarını zorladı

Başakşehir'in, Fenerbahçe'den önce kiraladığı ardından İrfan Can Kahveci transferinde bonservisini aldığı Deniz Türüç, Beşiktaş karşısında takımının ağları sarstı. Gösterdiği performansla beğeni kazanan milli oyuncu dün de Siyah-Beyazlı savunmacıları sık sık zorladı.

Deniz maçın ardından gol sevinciyle ilgili olarak, "Eşim altı aylık hamile. Ona söz vermiştim, gol atınca böyle kutlayacağım. Keşke ben gol atmasaydım da kazansaydık" dedi.

Danijel Aleksic direğe takıldı

Turuncu-Lacivertliler'in en tehlikeli isimlerinden biri olan Sırp oyuncu mücadelenin 4. dakikasında topu direğe nişanladı. Sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Aleksic bekletmeden çok sert vurdu, Ersin'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Deniz'in attığı golde de asisti yapan isim olan 29 yaşındaki futbolcu, 70. dakikada yerini Visca'ya bıraktı.

Başakşehir ilk yarıyı sevmiyor

Bu sezon adeta ligde kalma savaşı veren son şampiyon Başakşehir maçların ilk yarılarını boş geçiyor. Oynadığı son 11 mücadelenin ilk 45 dakikasında sessiz kalan Turuncu-Lacivertliler rakip kaleye bu sürede toplamda 38 şut gönderdi. Ancak buna rağmen fileleri sarsamayan Boz Baykuşlar, son olarak Ocak ayındaki Sivas karşılaşmasının ilk yarısında gol bulabilmişti.



