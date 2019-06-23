Deniz Türüç, Ay-yıldız aşkına!

Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Deniz Türüç, İzlanda'da süre alamamasının ardından böyle bir hedefte ilerlemeyi seçti.

Galatasaray’ın transfer hedefindeki isimlerden Deniz Türüç konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kayserispor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan ve bugüne kadar hep kulübünün istekleri doğrultusunda hareket edeceğini söyleyen Deniz Türüç’ün karar değiştirip ısrarla Galatasaray’a gelmek istemesinin nedeni belli oldu.

26 yaşındaki yetenekli futbolcu kendisi için İstanbul zamanının geldiğine İzlanda’da karar verdi. Deniz’in bu kararı almasındaki en önemli nedenin milli forma olduğu belirlendi.

Kayserisporlu futbolcu, İzlanda ile Türkiye arasında oynanan EURO 2020 Elemeleri grup maçında oyuna giremediği için büyük üzüntü yaşadı. Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş İzlanda’nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanan maçta yedek kulübesinden sahaya Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Güven Yalçın’ı sürmüştü.

Kritik maçta kulübede oturan Deniz Türüç, artık kendisi için Galatasaray’ın zamanı geldiğini anladı.

‘Kolay değil’

Bu durumu yakın çevresiyle konuşan tecrübeli yıldızın, “Bugün Galatasaray forması giyseydim belki de sahada olacaktım. Maalesef ülkemizde büyük takımlar haricinde bir takımda oynayan futbolcuya kolay kolay forma teslim edilmiyor” diyerek dert yanıp, üzüntüsünü paylaştığı ortaya çıktı.

Daha önce Deniz Türüç’ü 10 milyon euroya satacağını açıklayan ancak yaşanan ekonomik kriz ve genç futbolcunun Galatasaray’da oynama arzusunu dikkate alan Kayserispor’un 3 milyon euroluk teklifi kabul edeceği belirtiliyor.

Terim’in hep gözdesiydi

Sarı-kırmızılı takımda bir diğer transfer hedefi olan Yusuf Erdoğan konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’ın yerli havuzunu genişletmek için kadrosuna katmayı planladığı Yusuf Erdoğan’ın Fatih Terim’in çok eskiden beri gözdesi olduğu ortaya çıktı.

Terim’in, 1461 Trabzonspor forması giydiği dönemden beri Yusuf’u kadrosunda görmek istediği, Bursaspor’da boşa çıkmasından sonra bu transferin bitirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Yusuf’un sağ ve sol önde oynamasını büyük avantaj olarak gören tecrübeli teknik adamın ayrıca zorunlu hallerde yetenekli futbolcunun sol bek olarak da oynatmayı planladığı kaydedildi.

Kulüpten alacağı 2.8 milyon liranının verilmemesi nedeniyle serbest kalan 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Erdinç Şehit’in yarından itibaren oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacağı öğrenildi.

Deniz Türüç, A Milli Takım formasını bugüne kadar 5 kez giydi. 26 yaşındaki yıldız, ilk olarak 27 Mart 2017’de Moldova ile yapılan ve 3-1 kazanılan hazırlık maçında oynamıştı.

Deniz Türüç’ün Kayserispor ile sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek.

(Milliyet)