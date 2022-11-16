A Milli Takımımız, özel maçta Diyarbakır'da konuk ettiği İskoçya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Uzun bir aradan sonra Milli Takım 'a dönen Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 69. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Gurur verici anlar yaşadıklarını dile getiren Deniz, "Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici. İlk maçımız Diyarbakır'da, güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi. Gurur vericiydi. Milli Takım'da herkes her zaman oynamak istiyor" dedi.



