Fenerbahçe’de 6 yıl görev yapan ve Damien Comolli döneminde yolların ayrıldığı tercüman Deniz Sarıtaç, şimdilerde bir menajerlik şirketinde çalışıyor. Yaptığı işi “Yurt dışı bağlantılarımı kullanarak iletişim sağlıyorum” diyerek özetleyen Sarıtaç, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'de 6 yılda 7 farklı teknik adamla çalıştın. Sende iz bırakanlar hangileri?

Bu ismi verirken tereddüt dahi etmem... En rahat çalıştığım teknik direktör Advocaat… Bakış açısı şöyle; ben hocayım ve yapacağım işler bunlar. Sen tercümansın senin işin bu... Çerçevesi çok net. Çok büyük bir yanlış yapmadığın sürece başına bir şey gelmez. Gidip anlattığında anlar seni. Advocaat ile çok rahat çalışıyordum. Ne zaman evime gideceğimi, geleceğimi bilmiyordum ama beni oğlu gibi severdi. Tamamen motive çalışırdım. Biliyorum ki karşımdaki bana güveniyor ve neler verebileceğimin farkında. Advocaat ile ustalık nasıl olur bunu öğrendim. Baskı kurmadan nasıl insanlar motive tutulur, bunu net şekilde gördüm.

HER CEVAPTA TAM 8 DAKİKA KONUŞURDU!

Ufkumu açan hoca, hem hayata dair hem de futbola dair bana kattıkları ve öğrettikleriyle Aykut Kocaman'dır ve bambaşka bir yerdedir.... Sadece 1 sene çalışmama rağmen bana çok şey göstermiştir. Çömezlik dönemimde İsmail Kartal'ın elimden çok tutmuşluğu vardır. Vitor Pereira, tercümanlık tecrübemi artırdı. Her basın toplantısında her cevapta 8 dakika konuşurdu. Bana da aklımda tutup çevirmek kalırdı. İlişkimiz sıcaktı. Bana katkıyı bu 4 isim üzerinde söyleyebilirim.