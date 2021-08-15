Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2021 Moto3 sezonunun on birinci durağında podyuma ulaştı. Moto3’te Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, bu sezon Barcelona’daki Katalonya Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta üçüncü olarak Moto3 kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti. Sıralama turlarında iyi bir sonuç yakalayan Deniz Öncü Red Bull Ring’deki yarışa beşinci sırada başladı.

Yarış başlangıcında harika bir start alan Deniz Öncü, ilk virajda iyi bir atak yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Romano Fenati ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girişen Deniz, henüz dördüncü virajda birinciliğe yükseldi. Yarışın geri kalan kısmında ilk sıraları kovalamaya devam eden Deniz, bir ara dördüncülüğe kadar gerilese de tekrar lider olmayı başardı. Son turuna lider girdiği mücadelede Deniz Öncü, Garcia’nın ardından yarışı ikinci sırada tamamladı. Moto3 takviminde sezonunun on ikinci yarışı 29 Ağustos’ta İngiltere’de koşulacak.