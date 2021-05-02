Deniz Öncü, İspanya Grand Prix’sinde puan alamadı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Red Bull KTM Tech3 takımının milli sporcusu Deniz Öncü’nün yarıştığı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Jerez şehrinde 4,4 kilometre uzunluğundaki Angel Nieto pistinde koşuldu.

Yarışa 10. cepten başlayan milli sporcu Deniz Öncü, uzun süre lider götürdüğü yarışta son virajda talihsiz bir şekilde diğer sporcu arkadaşının motosikletiyle sürtüşerek kaza yaptı.

Kazayı hafif bir şekilde atlatan Deniz, yarışı 20. sırada tamamladı ancak yarışmadan puan alamadı.

Deniz Öncü’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (AA)