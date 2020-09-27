Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası’nda düşerek yarışı tamamlayamadı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 9. ayak yarışları 4,6 kilometre uzunluğundaki Barselona-Katalunya pistinde yapıldı.

Red Bull KTM Tech 3 takımı adına mücadele eden Deniz Öncü, 9. turda başka bir sürücünün çarpması sonucu düşerek yarışı tamamlayamadı.

17 yaşındaki genç sporcu, "İyi bir başlangıç yaptım ve öne doğru bazı pozisyonlar kazandım. Ön grubu yakalamaya başladım. Sonra başka bir sürücü bana çarptı. Ben de kaza yaptım ve yarışı bitiremedim." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, milli sporcunun kazada herhangi bir yara almadığı ifade edildi.