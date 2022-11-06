Deniz Öncü 2022 Moto3 sezonunu podyumda noktaladı

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, dünyanın en önemli motor sporları şampiyonlarından biri olan MotoGP içinde koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası İspanya GP’de olağanüstü bir yarışa imza attı. Sezonun son yarışı olan İspanya GP’de sahne alan Red Bull KTM Tech3 takımının pilotu Deniz Öncü, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve kariyerindeki altıncı podyumuna çıktı.

4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde koşulan yarışa ikinci cepten başlayan Deniz Öncü iyi bir start alarak yerini korudu. Yarış boyunca şampiyona lideri Izan Guevara ile teker tekere bir mücadeleye imza atan Deniz Öncü, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı. Red Bull sporcusu Deniz Öncü gelecek sezon Moto3 serisinde Red Bull KTM Ajo takımı için yarışacak.



