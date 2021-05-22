TFF 1’inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbulspor’u her iki maçta da mağlup ederek finale yükselen Altay’da golcü oyuncu Deniz Kadah maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“BİZİM HEDEFİMİZ SÜPER LİG’E ÇIKMAK”

Zor bir maçın ardından finale yükselmeyi başardıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, “Bizim hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Finalde bizi Altınordu ya da Samsunspor bekliyor. Kolay maç değil. Bugün de zor bir maçtı. İstanbulspor’u tebrik etmek lazım. Çok iyi takımlar, iyi oynadılar. Finalin ardından Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“ALTAY BÜYÜK BİR CAMİA”

Süper Lig’e yükselebilmek için finalde her şeyi yapacaklarını vurgulayan Kadah, “Önemli bir maçtı. Forvet için gol atmak önemli. Çok mutluyum. Golü tek başıma atmıyorum. 0-0’da iyi oynadık. Sonra oyuna girdim. İstanbulspor arkada açık bıraktı, ben de golümü attım. Altay büyük bir camia. Türkiye’de herkes tanıyor. Altay, Süper Lig’e çok yakışıyor. Biz de son final maçında her şeyi yaparız. İnşallah Süper Lig’e çıkarız” şeklinde konuştu. (DHA)



