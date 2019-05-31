Deniz Kadah attı Göztepe taraftarı çıldırdı

Göztepe Spor Kulübü, 'Gel Gör Bizi Aşk Neyledi - O Anlarda Koridorlar' başlıklı bir video yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, son haftada final niteliği taşıyan MKE Ankaragücü mücadelesinin son dakikalarında stat koridorlarında büyük heyecan yaşayan Göztepe taraftarlarının güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

Paylaşılan videoda, maçın 81. dakikasında elle oynama pozisyonunun VAR kontrolü sırasında Göztepe taraftarlarının Bornova Stadı’nın koridorlarında yaşadığı heyecan yer aldı. VAR kontrolünün ardından hakem Cüneyt Çakır’ın penaltıya hükmetmesi ile penaltı atışı sırasında bazı sarı-kırmızılı taraftarların, atışa bakmayarak koridorlara girdiği görüldü. Deniz Kadah’ın verilen penaltıyı gole çevirmesiyle ise Göztepe taraftarları Bornova Stadı koridorlarını bayram yerine çevirdi.