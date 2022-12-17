Deniz Erdan Dünya 6.'sı Merve Tuncel Dünya 7.'si

Avustralya'daki Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın 4. gününde milli sporcularımız mücadele etti.

1500m'de final yüzen Deniz Ertan ve Merve Tuncel kürsüye çok yoklaştı. Deniz Ertan 15:53.73'lük derecesiyle Dünya 6.'sı olurken 800m'de dünya 5.'si olan Merve Tuncel de 15:58.05'le Dünya 7.'liği elde etti. 17 yaşındaki Merve Tuncel, 2020 yılında bu disiplinde 15:45.29'yla dünya gençler rekoru kırmıştı. Bu arada 1500m'de Avustralyalı 20 yaşındaki Lani Pallister 15:21.43'le hem kıta hem de şampiyonu rekoru altın madalya kazandı. Pallister böylece 400m, 800m'nin ardından 1500m'de de altın madalyayı boynuna taktı. Yarışta 2.'liği Jayon Namba kısa rekoru kırarak (15:46.76) elde ederken ABD'li McMahon 15:49.15'le 3. oldu. 50m sırüstünde Rasim Gör (24.29) 28., Doruk Tekin (24.63) 32., Emre Sakçı 50m serbestte (21.65) 39., Berkay Öğretir 200m kurbağalamada (2:07.12) 17. oldu, elemeleri geçemedi.