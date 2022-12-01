Spor Toto Süper Lig 'de yeni bir dönem başlıyor. Ligde geride kalan 14. haftanın en çok tartışılan konusu, geçen senelerde olduğu gibi yine hakem performansları oldu.

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Süper Lig için hakemlerin yeterli performans gösteremediğinden yakınan kulüplerin çoğu yabancı hakem konusunda adım atılmasını istemişti. TFF kulüplerin isteği doğrultusunda bir adım atarak sahada olmasa da VAR odasında yabancı hakem görevlendirme kararı verdi.

ALİ KOÇ DA AÇIKLAMIŞTI

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'Yabancı hakem, Kulüpler Birliği'nde de gündem. Yabancı VAR, Federasyonun gündeminde. Yabancı hakemi konuşmak bile bizlerin ayıbı. Karşı olduğumu hep söylüyordum yakın zamanda ama 6-7 hakem eksiği var. Bu sezon özelinde denenebilir. Dışardan Yunanistan ve Suudi Arabistan hakem getiriyor. Bir orta yol bulunacaktır. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu, onlarda tek beklenen şey olan işlerine odaklanmalarını, bu sefer bu federasyon ve kulüplerin ciddi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Dünya Kupası arasında bazı değişiklikler olabileceği söylendi. Bakalım ne olacak. Bizim tek istediğimiz adil rekabet ortamı.'

DENİZ ÇOBAN: ATEŞE KÖRÜK!

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Türk futbolcu adım adım yabancı VAR hakemlerine yaklaşırken eski Süper Lig hakemi olan, yazarımız Deniz Çoban bu konuda bomba değerlendirmelerde bulundu. İşte Çoban'ın gündemi sarsacak 'yabancı VAR hakemi' yorumu...

'Görüşmelere başlanmış bile'

TFF ve Kulüpler Birliği kanadından yapılan açıklamalara ve yansıyan kulis bilgilerine göre “yabancı VAR konusu” artık düşünce aşamasından çıkıp, icraata dönüşmüş görünüyor. Duyumlara göre görüşmelere başlanmış bile. İş bu aşamaya kadar gelip, görüşmeler başladığına göre artık geriye dönüş olmadığı açık. Ama ben hâlâ yabancı VAR tartışmaları hız kazanmışken, kafama takılan şu soruların cevabını bulamıyorum:

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Cevap bekleyen sorular

● Yabancı VAR, her maç için mi gelecek yoksa seçilen maçlar için mi gelecek?

● Hangi maçın önemli olduğuna ve hangi maçlarda yabancı isimlerin görev yapacağına kim karar verecek?

● TFF’ye göre “x“ takımın maçı önemliyken, “y” kulüp benim maçım önemsiz mi diye yaygara koparmayacak mı?

● Sadece VAR mı yabancı olacak, yoksa AVAR’lar da yabancı olacak mı? Türkiye’de bazı hakem isimlerine karşı oluşan güvensizlik dolayısıyla “Yabancı VAR” talebi doğduğuna göre, AVAR’ın yerli olması aynı tartışmaları tetiklemeyecek mi? AVAR hakemi, VAR’ı etkiledi tartışmalarının önüne geçilebilecek mi?

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●Tüm bu sorular içerisinde en merak ettiğim konu ise “lisan problemi” nasıl aşılacak? Hakemlerimizin yüzde 75’i İngilizce bilmiyor. VAR hakemleri maç içerisinde sadece hakemle değil, bazen yardımcı hakemlerle de diyalog kuruyor. Yabancı VAR atanacak maç tespit edildiğinde, yabancı dil bilen hakem ve yardımcı hakemlerden oluşan bir ekip ayarlayabilmek mümkün olacak mı? Bir tercümanın VAR odasına girmesinin mümkün olmadığı biliniyor mu? Ekipte bulunan bir hakemin tercümesinden faydalanmaya çalışmanın hem zaman açısından doğuracağı sıkıntının hem de yanlış bir tercümenin sonuçlarının nereye varacağının hesabı yapılıyor mu?

Anlayış bekliyorlar

Hakemler arasında, “yabancı VAR gelsin” diye bekleyenlerin sayısı hayli çoğunlukta. Hakemler, yabancı hakemlerin gelmesini, belki de kamuoyundan ve kulüplerden daha çok istiyorlar. Hakemler, “Yabancı hakem geldiğinde, tartışmalar büyürse, bizi anlamış olurlar; başarılı bir uygulama olur da hakem tartışmaları azalırsa, yine bu işin bize faydası olur” diye düşünüyorlar.

Yeni FIFA hakemleri belli oldu

Son günlerde kamuoyunda “FIFA olmaya aday hakemler İngilizce sınavını geçemedi” haberleri var. Olayın aslı şu: Zorbay Küçük ve Cüneyt Çakır’ın yerine iki yeni FIFA hakemimiz olacak. TFF, bağımsız bir kuruluşa, FIFA olma şartlarını taşıyan hakemler için bir İngilizce seviye belirleme sınavı yaptırdı. Bu sınava zorlama olmadan, FIFA şartlarını taşıyan 11 hakem girdi. Bu hakemler içerisinde çok düşük not alan da oldu, FIFA hakemi olabilecek başarı düzeyini yakalayan hakemler de oldu.





Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar listede

Seviyesi uygun olan Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar isminde karar kılındı. Sınav başarı düzeyi düşük kalmamış olsa TFF, Ali Şansalan’ı FIFA listesi için değerlendirmeyi düşünüyordu. Şans Erkan Özdamar’a gülmüş oldu.