" Trabzonspor 'da Dorukhan'ın penaltı beklediği pozisyon, video hakem açısından defalarca seyredildikten sonra bir kare farkla tespit edilen bir şey olduğu için video hakemin konusu olmaz. Hakem açısından da "Ya bunu nasıl vermedin" denilecek bir pozisyon değil. Ekrandan izleyince penaltı olduğu görülüyor. Bir kare önce faul yaptığını sonra topla oynadığını görüyoruz."

"PERES'İN HAFEZ'E MÜDAHALESİ KIRMIZI KART"

"Maçın en önemli hatalarından biri. Trabzonsporlu Peres'in kırmızı kart görmesi gerekiyor. Hakem görmüyor. Video hakem buna %100 müdahale etmeliydi."

"HÜSEYİN TÜRKMEN - HAQI OSMAN POZİSYONUNDA VAR DEVREYE GİRMELİYDİ, PENALTI VE SARI KART!"

"Beyazlı oyuncunun hedefinde top var, mavili oyuncunun hedefinde top yok, topa yetişme şansı da yok. Rakibini gözetliyor. Adil olmayan şekilde rakibine faul yapıyor. Tartışmasız, amasız, fakatsız net bir faul. Penaltı verilmeli. Fırat Aydınus orta yayın hemen dışında. Davranışlarından pozisyonla ilgili hiçbir fikri olmadığı belli. Burada VAR devreye girmeliydi."



