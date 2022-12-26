Dünya Kupası arasının sona ermesi sonrasında özlediğimiz Süper Lig maçlarını bu hafta yaşadık. Süper Lig'de bu sezon beklentilerden uzak olan, sezona Valerien Ismael başlayan Beşiktaş oynanan oyun ve alınan sonuçlar nedeniyle Fransız teknik adamın görevine son vermişti. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Valerien Ismael'in yerine takımın başına daha önce de görev yapmış ve siyah beyazlı kulübe 2 şampiyonluk kazandırmış tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getirmişti.





Tecrübeli hoca ile çıkılan ilk maçta Ümraniyespor karşısında farklı bir galibiyet elde edildi. Daha sonra Galatasaray deplasmanına çıkan Kartal, burada istediğini elde edemedi ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ligin 14. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecekti ancak Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sonrasında stadın bu bölgeye yakın olması nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenmişti.

Araya giren Dünya Kupası'nda takımı daha iyi tanıyan ve kadrodaki oyunculara oyun anlayışını daha iyi benimsetmeye çalışan Güneş için büyük bir fırsat karşısına çıkmış ve bu Dünya Kupası arasını avantaja çevirmişlerdi.





Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı ve ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Ligin ortalarında yer alan Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar, kapalı savunma oynayan Antep'e karşı ilk yarıda üstün taraftı.

Maçın ikinci yarısında ise Gaziantep FK tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Her ne kadar top daha çok Beşiktaş'ta kalsa da Erol Bulut'un öğrencileri, kontratakları iyi kullanarak rakip kalede tehlike yarattı. Gaziantep FK bu atakların birinde de istediğini aldı. 71. dakikada Joao Figueiredo takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra ataklarını daha da sıklaştıran Beşiktaş, 86. dakikada golcüsü Weghorst ile eşitliği yakaladı: 1-1. Maçın geriye kalan dakikalarında her iki ekip de rakip kalede gol arasa da skor değişmedi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.





Maç sonrasında yazarımız Deniz Çoban, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendirdi. Çoban, Gaziantep - Beşiktaş maçının hakemini sert bir dille eleştirdi.

İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN YAZISI:

Maçın 25. dakikasında N’Koudou, Kitsiou’ya kafa attı. Bu olay bir mücadele sırasında ya da oyuncular birbirlerine karşı efelenirken falan da olmadı. N’Koudou, hedef gözeterek geldi ve Kitsiou’nun burnuna kafasıyla vurdu. Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareketti. Kitsiou’nun abartarak kendini yere attığını düşünsek bile bu durum yapılan şiddetli hareketi hafifletmez. Karaoğlan bu pozisyonu sahada gördü ve ona rağmen sarı kart gösterdi. VAR ona ikinci şansı verdi, kenara gelip izledi ve yine kırmızı kartı vermedi. Buna ben eski bir hakem olarak anlam veremedim.





FIFA Kokardı gözden geçirilmeli

Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan’ın 2023 FIFA hakem listesine girdiği TFF tarafından duyuruldu. Bir FIFA hakemi bu pozisyonu TV’deizledikten sonra hâlâ sarı kart olduğunu düşünüyorsa, bence ona FIFA Kokardı’nı layık görenlerin bu kararlarını bir daha gözden geçirmeleri gerekir.