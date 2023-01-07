Süper Lig'de derbi heyecanı her tarafı sarmaya başladı... Yarın Fenerbahçe - Galatasaray 'ı konuk edecek, zirve yarışında yer yerinden oynayacak. Son yılların en çekişmeli kapışmalarından birine sahne olacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.





Yazarımız Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni uygulamaya koyduğu 'Yapay zekayla hakem atama' sistemine 'manuel' müdahele ettiğini düşündüğünü söyledi. İşte Deniz Çoban'ın çok konuşulacak yazısı...

Yapay zeka aklından bile geçirmez'

Bugün itibarıyla, bu derbi maçı layıkıyla yönetecek; donanıma, tecrübeye ve performansa sahip, elimizde 1.5 hakemimiz vardı. İlk aday Halil Umut Meler, plasesi de Abdülkadir Bitigen’di. Maça hakem olarak Meler atanırken, maçın ikinci adayı Bitigen de 4. hakem oldu. Normal şartlarda “Yapay Zeka”nın Meler ismini aklından bile geçirememesi beklenir! Geliştirilmiş ve hakem atama prensiplerine uygun verilerin yüklendiği bir sistem, 13. Hafta Galatasaray- Beşiktaş , 15. Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yönetmiş bir hakemi, 18. haftada yine bir derbiye atamaz. Atayamaz!

Altından rahat kalkar

Yaşanan olumsuz günleri de göz önünde bulunduran MHK’nın “manuel tercih” kullanarak bu maça Meler’i atadığını düşünüyorum. Farklı isimlerin atanması durumumda zaten gergin olan futbol iklimine, yeni bir gerginlik eklenmiş olabilirdi. Burada size Meler’i anlatacak değilim. Gününde ve şansı yanında olursa, Meler’in Türkiye sınırlarında altından kalkamayacağı maç yok gibi!





Yardımcısı değişmemeliydi

Ama MHK yine yapacağını yapmış! Böylesi önemli maça çıkacak Meler’in, Şampiyonlar Ligi ekibinde bulunan yardımcı hakemlerinden birini atamak yerine Süleyman Özay’ı atamış. Özay’ın tecrübesine itirazım yok ama bu seviye maçlarda, hakemin alıştığı ekibiyle maça çıkması büyük avantajdır. Yıllarca Cüneyt Çakır’ın başarısının altındaki en büyük katkının yardımcı hakemlerinden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz.