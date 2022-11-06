Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray , Beşiktaş 'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Tecrübeli hakemin derbi performansı maç öncesi en merak edilen konulardan biriydi.





MELER 5. DERBİSİNİ YÖNETTİ

Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana maç yöneten Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı. Meler bu maçla birlikte 5. derbisine çıkmış oldu.

İLK KEZ G.SARAY - BEŞİKTAŞ

İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbiyi yönetti.

YÖNETTİĞİ MAÇLARDA SONUÇLAR

Halil Umut Meler'in Kariyerinde yönettiği derbiler şöyle:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

G.SARAY BERABERE KALDI, BEŞİKTAŞ KAYBETTİ

Bu sezon 3 lig maçında görev yapan Halil Umut Meler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti. Tecrübeli hakem, sarı-kırmızılı ekibin 8. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı. Meler, siyah-beyazlı ekibin ise 6. haftada sahasında yaptığı Medipol Başakşehir mücadelesini yönetti. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.





Dün akşam oynanan ve 3 gol sesinin çıktığı derbide hakem Halil Umut Meler'in çok fazla tartışılan kararı bir kararı olmazken Fanatik yazarı ve eski Süper Lig hakemi Deniz Çoban, derbideki hakem performansını değerlendirdi. İşte Deniz Çoban'ın o değerlendirmesi;

Sarı kartlarda cimriydi

Meler’in dün akşamki eleştirilecek yanı sarı kartlarında çok cimri davranması oldu. Çıkarttığı kartlarda hata yapmadı ama çıkartmadığı ve kendi hatalarından dolayı çıkartmak zorunda kaldığı kartlar epeyce fazlaydı

Maçın hakemi Halil Umut Meler’in dün en iyi yaptığı iş; sakin kalarak, atmosferin yükseldiği dakikalarda kontrolü elinden bırakmaması oldu. Oyuncuların kendisine olan tepkilerini görmezden gelmedi ve cezalandırdı. Ancak aynı hassasiyeti teknik adamlar için gösteremedi. Tabii ki teknik adamların maçı kartsız bitirmesine, 4. hakem Kadir Sağlam’ın gerekli uyarıları yapamaması ve hakemini bilgilendirmemesi de neden oldu.

Skoru etkileyen hata yok

Maçın tamamında herhangi bir ceza sahası pozisyonu yaşanmadı. Akılda kalan bir penaltı beklentisi yoktu. Akılda kalan bir kırmızı kart pozisyonu da yaşanmadı. Ancak Meler’in dün akşamki eleştirilecek yanı sarı kartlarında çok cimri davranması oldu. Galatasaraylılar'a çıkarttığı 3, Beşiktaşlılar'a çıkarttığı 4 sarı kartta da hata yaptı diyemem ama çıkartmadığı ve kendi hatalarından dolayı çıkartmak zorunda kaldığı sarı kartlar epeyce fazlaydı.





Weghorst'un dirseğini atladı

4’te Weghorst’un Nelson’un yüzüne gelen dirseğine, 9’da Barış’ın Gedson’u formasından çekmesine, 88’de Tayfur'un Rashica'ya faulüne, uzatma dakikalarında Nelson/Tayyip itişmesine mutlaka sarı kartlarını çıkartmalıydı.

73’te Mertens topu koluyla düzelterek önüne aldı. Sonrasında Redmond da Mertens’i düşürdü. Meler Mertens’in elle oynamasının yerine Redmond’un faulünü değerlendirince; itiraz eden Josef’e ve faulü yapan Redmond’a iki sarı kart çıktı.

89'da Icardi, Gedson’a faul yapmadığı halde Meler faul düdüğü çalınca Oliveira’nın tepkisine sarı kart çıktı.