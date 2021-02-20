Yazarımız Deniz Çoban, Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında çok tartışılan iki pozisyonu yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendirdi.

Deniz Çoban, "Onyekuru'nun pozisyonunda devam kararı doğru. Topa müdahale var. Onyekuru'ya da temas var ama... Oyuncunun hedefinde top var. Penaltı değil..."

"(Khouma Babacar - Luyindama pozisyonu) Net, tartışmasız kırmızı kart."



