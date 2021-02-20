Deniz Çoban'dan Babacar - Luyindama pozisyonu yorumu
Yazarımız Deniz Çoban, Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında çok tartışılan iki pozisyonu değerlendirdi. Onyekuru'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon ile Babacar - Luyindama arasında yaşanan pozisyonu yorumlayan Çoban şu ifadeleri kullandı
Yazarımız Deniz Çoban, Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında çok tartışılan iki pozisyonu yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendirdi.
Deniz Çoban, "Onyekuru'nun pozisyonunda devam kararı doğru. Topa müdahale var. Onyekuru'ya da temas var ama... Oyuncunun hedefinde top var. Penaltı değil..."
"(Khouma Babacar - Luyindama pozisyonu) Net, tartışmasız kırmızı kart."