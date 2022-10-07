Deniz Çoban yorumladı: Hakem sonucu direkt etkiledi! (Monaco-Trabzonspor)

Monaco deplasmanında hiç beklemediği bir başlangıç senaryosu yaşadı. BordoMavililer’in yıldız forveti Gomez, faule maruz kaldıktan sonra ayağını sallarken, kramponu rakibinin yüzüne geldi. Gürcü hakem pozisyonu VAR’da izledi ve direkt kırmızı kartını gösterdi. Gomez’in henüz 11. dakikada atılması şok etkisi yaratırken, Trabzonspor bu pozisyondan sadece 3 dakika sonra kalesinde golü gördü.

Devamında direnci iyice kırılan Karadeniz ekibi, Monaco’ya çok erken teslim oldu. Gördüğü kart sonrası büyük üzüntü yaşayan ve uzun süre hakeme itiraz eden Gomez, agresifliği nedeniyle pek de iyi bir sabıkaya sahip değil.









7. kez kırmızı gördü

26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, kulüp kariyerinde 7. kırmızısını görürken, daha önce Valencia’da oynadığı bir maçta 2 saniye içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun 2 maçlık ceza alması beklenirken, Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarını kaçıracak.

Deniz Çoban yorumladı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Monaco'ya 3-1 kaybederken Giorgi Kruashvili'nin kararları da tartışıldı. Yazarımız Deniz Çoban,Gürcü hakem Giorgi Kruasvhili’nin performansını yorumladı...









'Hakem sonucu direkt etkiledi'

Maçın Gürcü hakemi Giorgi Kruashvili, önemli bir Avrupa tecrübesi olan hakem değil. Henüz Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremediği gibi çok az sayıda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçı yönetebilmiş bir isim. Henüz 4. dakikada Denswil’e kart çıkartarak maça başlayan Gürcü hakem, ilk hatasını yaptı. Bu pozisyonda faul yeterliydi sarı karta gerek yoktu. 11. dakikada VAR yardımıyla Maxi Gomez’e kırmızı kart çıktı. Bu pozisyonda yere düşen Gomez, ekstra bir hareket yaparak kramponlarının vidasıyla rakibi Camara’ya yaralayıcı bir hamle yapıyor. Normal şartlarda ayağını rakibine bu darbeyi yapmaktan alıkoyabilirdi. Biraz sorumsuz davranmış oldu ve doğru bir kırmızı kartla oyundan atıldı.

Dikkatsiz bir hareket

45. dakikada hakem 2. bir kritik karara imza atarak, Trabzonspor aleyhine penaltı düdüğü çaldı. Monaco’dan Vanderson ceza sahası içinde Bartra’nın küçük bir temasını kullanarak kendisini yere bıraktı. Hakem bu basit müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Bence devam daha doğru bir karardı, hakem bu pozisyonda yanıldı. 45+4. dakikada sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir pozisyon yaşandı. Bardhi rakip ceza sahasında topa hamle yapmaya çalışırken, rakibi birdir bir oynar gibi, Bardhi’nin üzerine sıçradı. Her yönüyle en azından dikkatsiz bir hamleydi bu. Trabzonspor lehine net bir penaltı kararı verilmesi gerekirken, Gürcü hakem oralı olmadı. Kısacası Kruashvili, dün özellikle penaltı kararlarıyla maçın sonucunu direkt etkiledi.







