Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Beşiktaş'ta Vida ve Ghezzal'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonlarda penaltı kararı verilmesini düşündüğünü dile getiren hakem hocamız, Trabzonspor'un 90+6'da bulduğu gol öncesi pozisyonda Serkan Asan'ın topa müdahale ettiğini ve Erkan Özdamar'ın verdiği devam kararının doğru olduğunu ifade etti.

Deniz Çoban'ın Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Oyunun devam etmesi doğru karar'

''Burada evet formadan tutuyor ama tutmak tek başına bir ihlal değildir. Bence burada Larin'in hareketleri kısıtlanmıyor. Çok rahat yükselip topa kafa da vuruyor. Oyunun devam etmesi doğru karar. Penaltı değil.''

Görüntü: beIN Sports

'Erkan Özdamar'ın kafası yerde...'

''Burada sarı kartı hemen bu kadar ısrarla yazma telaşını anlamıyorum. Oyuncular etrafını çevirmiş, Erkan Özdamar'ın kafası yerde. Sarı kart yazıyor. Oyuncuyu tanıyorsun, biliyorsun. Orada bir davranış olsa çevrede görmeyeceksin.''

Görüntü: beIN Sports

'Devam etmesi gerekirdi'

''Beyaz takımın bir avantajı var ve bu avantajını kullanacak. Bence oyunun devam etmesi gerekirdi.''

Görüntü: beIN Sports

'Hareketlerini istediği gibi yapıyor'

''Dorukhan formayı tutuyor olabilir ama Larin öne doğru gidiyor. Hareketlerini istediği gibi yapıyor. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Bakmak isterken orada bir ihlal varsa bile göremiyor'

''Hakem uygun yer alamamış. Topun vurulduğu yere bakmak istiyor. Bakmak isterken orada bir ihlal varsa bile göremiyor. Hakemin konumlanması açısından problemli bir durum. Trabzonsporlu oyuncu Vida'yı itiyor. Vida da doğal konumda düşüyor. Oyuncunun bu itmesi Vida'yı bozacak kadar şiddetli mi? Onu da sadece hissiyatla söyleyebiliriz.''

Görüntü: beIN Sports

'Penaltı daha doğru olur diye düşünüyorum'

''Görüntülerden benim bu şiddeti anlama şansım yok. Elin hareketi, oyuncunun ona uygun yere düşmesi bende itildiği hissiyatını uyandırıyor. O yüzden görüntüye bakarak penaltı verilmesini daha doğru görüyorum. Hakem bu pozisyonu görmüyor. Hakeme de şanssızlık etmek istemem. Vida eli hissedince düşüyor mu, bu elin şiddetiyle mi düşüyor? O da iki oyuncu arasında. Penaltı daha doğru olur diye düşünüyorum. VAR'ın kontrol alanı dışında olan bir pozisyon.''

Görüntü: beIN Sports

'Nwakaeme'ye bir müdahale var ama etkilenmiyor'

''Evet Nwakaeme'ye bir müdahale var ama etkilenmiyor ve devam ediyor. Buradaki devam kararını çok problemli bulmuyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Penaltı verilse daha doğru olurdu'

''Burada bir ayağa basma var mı diye bakmamız lazım. Dizden bir şey yok. Ayak, ayağın üstünde gibi görüyorum. Bir açıdan bakıyorum basmış görüyorum, bir başka açıdan bakıyorum basmamış görüyorum. Bastıysa penaltı, basmadıysa değil. Fikrim basıyor, en kötü dikkatsiz davranıyor. Penaltı verilse daha doğru olurdu.''

Görüntü: beIN Sports

'Sarı kart verilmeliydi'

''Bu pozisyonda Trondsen'e mutlaka sarı kart verilmeliydi.''

Görüntü: beIN Sports

'Devam kararı doğru'

''Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale yok.''

Görüntü: beIN Sports

'%100 doğru, golde bir sorun yok

''Serkan'ın çok riskli geldiği %100. Şanslı, rakibe bir müdahalede bulunmuyor. Serkan'ın müdahalesi tamamen topa. Top arada sıkışıyor, kalıyor. Doğal bir çarpışma sonrası verilen devam kararı benim açımdan %100 doğru. Golde bir sorun yok.''

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports