Deniz Çoban yorumladı: Fenerbahçe maçında bir kırmızı daha çıkmalıydı!

13. dakikada Pedro ayağını rakibinin kafayla oynama mesafesine kaldırıyor ve topla oynasa bile rakibinin kafasına da temas ediyor. Fenerbahçe golünün iptali ve çıkan sarı kart doğru bir karardı. 18. dakikada Ferdi’ye yapılan faulde çalınan penaltı yüzde yüz doğruydu. Eksik olan Giresunlu Arias’a gösterilmeyen sarı karttı. 41. dakikada sarı kartı olan Pedro, rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor. Hakemin ikinci sarı kart kararının yerinde olduğunu düşünüyorum. 90+4’de Alper Uludağ top toplayıcı çocuğun attığı topu almayarak üzerinden atlaması çok sportmence değildi. Bu davranışıyla trübünleri de sinirlendirdi. Sahaya yabancı maddeler atıldı.

İkinci sarı doğru olurdu

Sarı kartı vardı, ikinci sarı kartı gösterse hakem daha doğru olurdu. Uzatmaların son dakikasında Serdar Aziz, ceza sahası içinde ensesine gelen darbeyle yerde kaldı. Görüntülere göre Serdar ensesine darbe aldığında top henüz oyuna girmemiş. Penaltı verebilmek için Giresunlu oyuncunun kol darbesinden önce topun oyuna girmesi gerekirdi.