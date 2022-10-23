Deniz Çoban yorumladı: Fenerbahçe-Başakşehir maçında penaltı...

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.





Fenerbahçe ve maçın tek golünü 84'üncü dakikada Diego Rossi attı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 20 puanda kaldı.

PENALTI POZİSYONUNA SON NOKTA

Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban ise nefes kesen kritik maçın en kritik ve en çok tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi. İşte Çoban'ın o yazısı;

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'ZORBAY KÜÇÜK, KURALI İHLAL ETTİ'

Daha önceki yönettiği maçlarda da “Kural Kitabı” ile arasının hoş olmadığını göstermiş olan Zorbay Küçük, dün de bu inancımızı kuvvetlendirdi. Serdar Aziz’in ayakkabı değiştirdiği pozisyonda oyuna girmek istediği anlarda, oyuna girmesine izin vermeyerek kuralı yine ihlal etti. 22. dakikada yaşanan pozisyonda, Serdar oyun alanı dışındayken, Fenerbahçe neredeyse gol yiyecekti. Aslında kurala göre, beklemeden, oyun oynanıyor bile olsa Serdar’ı oyuna alması gerekirdi.

'PENALTI VERİLMEMESİ DOĞRUYDU'

12. dakikada Ömer Ali’nın koluna temas eden topta Fenerbahçeliler penaltı beklediler. Bana göre bu pozisyonda penaltı verilmemesi daha doğruydu. Ağır çekim görüntüyü izlemek bence yanıltıcı. Normal çekimde, Ömer Ali’nin kolunun salınımı doğal. Top çok kısa mesafeden geliyor ve Ömer Ali’nin kolunun doğal pozisyonunun dışına çıktığını düşünmüyorum.

HENRİQUE'NİN POZİSYONU PENALTI

76. dakikada da Fenerbahçeliler, Henrique yerde kalınca penaltı beklediler. Hasan Ali pozisyonda çok masum değil. Topa hareketlenmeye çalışan rakibini çekerek durdurmaya çalışıyor. Ben penaltı verilse bu pozisyonda daha doğru bulurdum.

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VAR MÜDAHALESİ GEREKTİRMİYOR

Şunu da belirtmeliyim ki bu iki tartışmalı penaltı kararı da “sana göre, bana göre” pozisyonlar olduğu için hakem kararının destekleneceği ve VAR müdahalesi gerekmeyen pozisyonlardı.



