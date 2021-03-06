Deniz Çoban yeni ofsayt kuralını anlattı!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Sa Pinto yönetimdeki Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bu karşılaşma sonrasında hakem yorumcumuz Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta çıktığı programda tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın Beşiktaş - Gaziantep FK maçı tartışmalı pozisyon değerlendirmesi:

Welinton ile Dicko arasında yaşanan pozisyon omuz omuza... Omuzlar yan yana geldiği için pozisyonun devam etmesi doğru bir karar. Savunma oyuncusu geride olsaydı o zaman net bir fauldü.

11. dakika Ghezzal'e yapılan faülde rakibin yaptığı müdahalede kontrolsüz hareket nedeniyle sarsı kart çıkması gerekirdi. Umut vaat eden bir atak diye düşünürsek rakipten 3 oyuncunun savunmada olması nedeniyle sarı kart çıkmaz.

15. dakikada golden önce Kenan Özer'in geçtiği sırada Rıdvan Yılmaz'ın faül yaptığı düşüncesi var. Ancak sonrasında Gaziantepli futbolcu topu alıp devam ettirdiği için ve Mete Kalkavan'ın pozisyonu faul olarak değerlendirmediği için pozisyon temiz. Sonrasında Vida temiz bir şekilde rakibinden topu alıyor ve gol atağı başlamış oluyor.

Buna VAR bakamıyor çünkü atak başlangıç pazında herhangi bir problemin olup olmadığına bakılıyor ve burada atak başlangıç pazı da Vida'nın pozisyonu... Golü atan takım topu kazanırken ihlalle mi kazandı ona bakıyoruz, Vida temiz bir şekilde topu alıyor. Ayrıca golden önce de Aboubakar'ın pozisyonunda ofsayt yok. Larin'in konumu ile ilgili de yeni bir kural geliyor.

IFAB'ın yeni toplantısında ofsayt ile ilgili şöyle bir karar alındı. Önümüzdeki sene uygulanacak. Omuz hizasından çiziliyordu çizgiler ancak bundan sonra koltuk altı hizasından çizilecek. Bu ne demek oluyor, örnek vermek gerekirse, Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki Ozan Tufan'ın golündeki pozisyonda Taylan'ın kolu ilerdeydi. VAR çizgiyi omuzundan çizmişti. Ancak artık koltuk altından çizecek. Ve bu Ozan'ın pozisyonu gelecek sene oluşacak kuralda gol olarak değerlendirilecek.

Vida'nın Kenan Özer'e yaptığı faulde umut vaat eden atak olmasından ötürü Vida'ya sarı kart verilmesi gerekiyordu.

64. dakikada Rosier'in Morais'e yaptığı hareketi 2 sebeple aldık. Sa Pinto bu pozisyona çok itiraz etti. Maçtan sonraki açıklamasında da var. Rosier de sanırım cezalı duruma düşecekmiş bu pozisyonda sarı kart görseydi. Gaziantep bu pozisyondan sonra kırmızı kart bekliyordu. Bu bir kontrolsüz hareket. Sarıkart kırmızı kart olmaz. Yaralayıcı hareket yok, gaddarlık yok, yaralayıcık yok.