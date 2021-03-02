Deniz Çoban Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesini yorumladı

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Halis Özkahya 90 dakika konsantrasyonunu sağlayamadı ama iki takıma da, kararlarıyla bir katkı ya da zarar verdiğini düşünmüyorum.

Merkez Hakem Kurulu'nun bu maçta izleyeceği aslında çok şey var ama takımların bence konuşacağı bir şey yok.

İlk yarıda Josef'in rakibine ceza alanı içinde bir müdahalesi var ama buradan penaltı çıkmaz.

Tetteh'in eli Rosier'nin yüzüne geliyor. Sert bir hareket. Sarı Kart doğru... Rosier de daha sonra rakibinin ayağına basıyor, bunun da sarı kart olması lazımdı. Kartları göstermesi lazımdı Halis Özkahya'nın...

"Bu itirazı arkadan böyle izleyemezsiniz"

Zeki Yavru'nun sert itirazını arkadan böyle izleyemezsiniz. bence hatalı bir faul kararı ama oyuncunun bu tepkisini kartsız geçemezsiniz. Otoriteniz sarsılır. Ama hakemler takımlarla kötü olmamak için bu kartları göstermiyor. Daha sonra Zeki'nin bir faulü daha var. Bu sarı kart... Diğer pozisyonda da görse kırmızı olacak ama Zeki maçı kart görmeden bitirdi. Halis Özkahya'nın kalitesine yakışmadı.

"Nkoudou'nun pozisyonu penaltı değil"

Noudou çalım hareketlerini yaparken ayağını rakibe vuruyor. Bu penaltı değil. Temiz bir müdahale Wallace'tan...