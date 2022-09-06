Uluslararası tecrübesi olan hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu maç süresince standardı bir türlü yakalayamadı. Çaldığı/çalmadığı düdükler, çıkarttığı/çıkartmadığı kartlarla ciddi hatalara imza attı. 23’de Galatasaraylılar'ın Kerem’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklentileri gereksizdi. Kitsiou’nun penaltıyı gerektirecek hamlesi yoktu. 31’de Abdülkerim’in gördüğü ilk sarı karta katılmıyorum. Oyuncu kayıyor ama rakibine kontrolsüz bir hamlesi yok. Pozisyonda umut vaat eden bir durum da yok. Faul bence yeterli olurdu. 13'te Torreira’ya Djilobodji’nin faulünde çıkmayan kartın, burada hiç çıkmaması gerekirdi.

Kontrolsüz bir hareket yok

38’de Kerem’in topla oynadıktan sonra, rakibi Ertuğrul’un kavalına bir hamlesi var. Bu pozisyonda Kerem’e sarı kart gerekirdi. 45’te Abdülkerim’e çıkan ikinci sarı karta katılmam mümkün değil. Abdülkerim’in rakibine kontrolsüz bir müdahalesi söz konusu değildi. Kırmızı kart hatalıydı. 48’de Boey’in yerde kaldığı pozisyonda, Mustafa’nın arkadan yaptığı müdahale bence penaltıyı gerektiriyordu, hakemin devam kararı hatalıydı. 71’de Galatasaray ’ın kazandığı penaltıda ise hakem hata yapmadı.



