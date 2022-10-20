Deniz Çoban, yabancı VAR hakemi tartışmasına son noktayı koydu!

Süper Lig 'de kulüpler için klasik bir sorun haline gelen hakemlerle ilgili son haftalarda demeçler verilmeye devam ediyor. Daha önceki senelerde orta hakem tartışılırken, VAR'ın gelmesi sonrasında bu tartışmaların son bulması bekleniyordu.

Ancak kulüpler artık orta hakem yerine VAR'lara tepkiler göstermeye başladı. Tartışmalı kararların verilmesi, VAR hakeminin devreye girmemesi verilen kararların doğruluğu gibi tartışmalar ortaya atılırken, takımların teknik adamları ve yöneticileri de bu VAR konusundan muzdarip olduklarını dile getiriyorlar.





Son olarak geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması sonrasında teknik direktör Okan Buruk, VAR hakemleriyle ilgili açıklama yapmış "Yıllardır Galatasaray'ın hakkı yeniyor" ifadesini kullanırken, "Bu VAR hakemleri istenildiği gibi kullanılmaya başlandı. Bundan en çok etkilenen Galatasaray. Galatasaray'a karşı bir oluşum var. Bunu net şekilde görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından ise Galatasaray, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrasında resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak sistemin belli takımların işine gelir şekilde uygulandığını belirten sarı kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Konuyla ilgili yazarımız Deniz Çoban değerlendirmelerde bulundu.





İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN DEĞERLENDİRMESİ:

Gündemde yabancı VAR hakemi tartışması var. Bu konuyu ilk zikreden TFF olmuştu. “Geçiş sürecinde UEFA’ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır!” açıklamasını yapmışlardı.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçtan sonra da Okan Hoca “Gerekirse yabancı VAR hakemi gelsin.” dedi. Önemli bir çoğunluk, “Yabancı VAR hakemi gelsin!” diyor ama gerçekte gelmesi çok mümkün görünmüyor.

Dil bilen kaç kişi!

Bir maç oynanırken, sağlıklı iletişim, VAR sisteminin olmazsa olmazıdır. Maçın hakemi, yardımcı hakemleri, 4. Hakemi ve VAR hakemleri aynı dili anlıyor olmaları gerekir. Bizim 23 kişilik hakem, 11 kişilik VAR kadromuzdan yabancı dil bilenlerin sayısı, kadronun neredeyse dörtte birini geçmiyor.

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Zorbay Küçük’ün İngilizce bilmediği için FIFA listesinden çıkartılacağı, FIFA listesine yazılacak yeni isimlere yapılan yabancı dil sınavında, sınava girenlerin “sıfır” çektiği bir ortamda; yurt dışından gelen VAR hakemleriyle, sahadaki hakemlerimiz nasıl iletişim kuracaklar?

Bunu düşünen oldu mu? Diyelim ki sadece VAR hakemlerini değil, dil problemi dolayısıyla tüm ekibi yurt dışından getirdik. Türkiye’de görev yapan hakemlerin bir maçta ekip olarak TFF’ye maliyetleri seyahat, harcırah ve tazminat olarak ortalama 75.000 TL. Yani 4.000 Euro civarı.

İkna edemezsiniz!

Yurt dışından 6 kişilik bir hakem ekibinin tamamını Türkiye’ye 4.000 Euro karşılığında getirebilir misiniz? Bırakın ekip olarak getirmeyi, sadece bir kişinin maç ücreti talebi bu kadar olur.

Buna konaklama, uçak bileti (Avrupalı hakemler uluslararası seyahatlerini C Class yaparlar) ve diğer giderleri eklediğinizde, yurt dışı hakem ekibi bir maçta aşağı yukarı 30.000/35.000 Euro maliyet oluşturur.

Her hafta tek bir maça yabancı ekip getirerek kurtulma şansınız da yok! Maçını Türk ekip yöneten kulüp, “Onlara yabancı, bize neden Türk ekip geliyor!” diye sızlanmayacak mı? Gelen hakemlerin kalitesi de başka bir tartışma konusu olacaktır.

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