Deniz Çoban: VAR'la konuşuyorlar. Başlarına iş alacaklar!
Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesinin tartışmalı ve önemli pozisyonlarını değerlendirdi. Halis Özkahya'nın bu maçta konuşmaması gerektiği bazı durumlarda VAR ile diyalog halinde olduğunu ve son haftalarda hakemlerin bunu fazla yapmaya başladıklarını belirten Deniz Çoban, "Söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. VAR'la konuşuyorlar. Başlarına iş alacaklar. Hakem odasından geliyor bazı yorumlar ve kararlar. 2-3 haftadır çok fazla görmeye başladık." dedi.
Deniz Çoban'ın Beinsports'taki yorumları şu şekilde:
"Arda'ya gelen kafada kırmızı kart yok"
Arda Turan'a gelen bir kafa var. Yüzüne geliyor. Bu bir kaza. Kırmızı kart olmaz. Kafası akzayla çarpıyor. Bir çarpışma var. Bşilerek gittiğini düşünmüyorum. Zaten öyle olsa kırmızı kart olur.
"VAR odasıyla konuşuyorlar başlarına iş alacaklar"
Söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. VAR'la konuşuyorlar. Başlarına iş alacaklar. Hakem odasından geliyor bazı yorumlar ve kararlar. 2-3 haftadır çok fazla görmeye başladık.
"Oğulcan'ın karşı karşıya pozisyonu çok yanlış bir karar"
Oğulcan topu elle almıyor. Faul yok. Burada VAR protokolü gereği oynatmak zorudnasınız. Anlık bir pozisyon osla bir an düdük çalabilirdi ama öyle bir durum da yok. VAR gibi bir sistem var. Bu seviyede yapılmaması gereken bir hata. Anlayamadığım konu, çalma niyeti yok. Ama bekliyor. Niye bekliyorsun? Büyük bir yanlış. Burada da kesinlikle VAR devreye girerdi, çünkü pozisyonda hiçbir şey yok.